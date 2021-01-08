Усман Нурмагомедов сообщил дату дебюта в Bellator и рассказал о подготовке к бою

Боец Bellator Усман Нурмагомедов рассказал, что проведёт дебютный поединок в промоушене 26 февраля 2021 года, при этом отметил, что по-прежнему не знает имени следующего соперника.

«Мой бой состоится 26 февраля, но соперника пока не дали. Дай Бог после поединка моего старшего брата Умара, который состоится 24 января, мы отправимся в США. Может в Сан-Хосе, а может в Лас-Вегас, ещё не уверен. Определим, где будем проходить тренировочные сборы», — сказал Усман Нурмагомедов на видео, размещённом на официальном канале чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в YouTube.

Напомним, что родной брат Усмана, Умар, 23 января проведёт дебютную встречу в UFC. Его соперником станет Сергей Морозов. Умар выступит в андеркарде схватки Конора Макгрегора с Дастином Порье.