Усман Нурмагомедов сообщил дату дебюта в Bellator и рассказал о подготовке к бою

Боец Bellator Усман Нурмагомедов рассказал, что проведёт дебютный поединок в промоушене 26 февраля 2021 года, при этом отметил, что по-прежнему не знает имени следующего соперника.
«Мой бой состоится 26 февраля, но соперника пока не дали. Дай Бог после поединка моего старшего брата Умара, который состоится 24 января, мы отправимся в США. Может в Сан-Хосе, а может в Лас-Вегас, ещё не уверен. Определим, где будем проходить тренировочные сборы», — сказал Усман Нурмагомедов на видео, размещённом на официальном канале чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в YouTube.
Напомним, что родной брат Усмана, Умар, 23 января проведёт дебютную встречу в UFC. Его соперником станет Сергей Морозов. Умар выступит в андеркарде схватки Конора Макгрегора с Дастином Порье.
- 8 января 2021
-
01:22
-
00:28
- 7 января 2021
-
23:49
-
22:28
-
21:50
-
20:59
-
19:53
-
18:54
-
17:45
-
16:04
-
14:34
-
14:00
-
13:16
-
12:01
-
11:01
-
10:02
-
09:04
-
03:22
-
00:48
-
00:10
-
00:06
- 6 января 2021
-
22:19
-
20:43
-
18:52
-
17:19
-
15:00
-
14:00
-
13:25
-
13:07
-
12:10
-
11:10
-
10:04
-
09:00
-
00:55
- 5 января 2021
-
23:59