Усман Нурмагомедов в песках ОАЭ прокатился на багги

Брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова боец Bellator Усман Нурмагомедов с экстримом провёл свободное время в ОАЭ. Спортсмен решил прокатиться на багги в песках в Объединённых Арабских Эмиратах.

«Где ваши ешки и эмки?» — написал Усман на своей странице, очевидно, подразумевая «Мерседесы» E и M-класса.

Соответствующее видео доступно на странице Усмана Нурмагомедова в «Инстаграме».

Напомним, в 2021 году Усман Нурмагомедов должен дебютировать в лиге Bellator. Ожидается, что первую встречу в промоушене он проведёт 27 февраля в США. При этом имя его соперника ещё не известно. Команда Нурмагомедовых прибыла в ОАЭ по нескольким причинам. Вскоре здесь пройдёт турнир лиги Хабиба EFC, а 23 января ещё один двоюродный брат Хабиба, Умар Нурмагомедов, дебютирует в UFC.