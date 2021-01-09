Чемпионка Bellator Веласкес подписала новый контракт с лигой

Чемпионка Bellator в наилегчайшем весе Хулиана Веласкес приняла решение остаться в промоушене. Спортсменка подписала новый контракт с американской лигой. Соглашение рассчитано на несколько поединков, сообщает MMAJunkie.

Минувший год стал у Веласкес самым успешным в профессиональной карьере. В декабре она встретилась с Илимой-Лей Макфарлейн и одержала победу решением судей. Таким образом, она отобрала у Макфарлейн звание чемпионки лиги.

Веласкес выступает в ММА на профессиональном уровне с 2014 года. В 2017-м она подписала контракт с лигой Bellator. В смешанных единоборствах она провела одиннадцать встреч и победила во всех.

Напомним, лига Bellator в 2021 году намерена провести от 22 до 26 турниров.