Хамзат Чимаев показал видео стрельбы из пулемёта ПКМ

Боец UFC Хамзат Чимаев продолжает гостить в Чечне. На своей странице в «Инстаграме» он опубликовал видео, как стреляет из пулемёта ПКМ.
Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, Чимаев после срыва поединка с Леоном Эдвардсом прибыл в Москву, а после нескольких дней пребывания в столице России отправился в Чечню. Здесь он уже провёл встречу с главой республики Рамзаном Кадыровым.
Чимаев долгое время проживает в Швеции и является гражданином этой скандинавской страны. На поединки также выходит под флагом Швеции. Ожидалось, что Чимаев проведёт поединок 20 января на «Бойцовском турнире» в Абу-Даби (ОАЭ). Его бой с Леоном Эдвардсом должен был возглавить шоу. Однако схватку пришлось перенести уже во второй раз. У Чимаева возникли осложнения после коронавируса.
- 9 января 2021
-
18:37
-
17:35
-
16:22
-
15:21
-
14:32
-
13:40
-
12:59
-
11:15
-
10:40
-
09:42
-
08:11
-
06:26
-
00:38
- 8 января 2021
-
23:57
-
22:33
-
21:55
-
20:41
-
19:46
-
18:33
-
17:38
-
15:59
-
15:32
-
14:01
-
12:36
-
12:11
-
11:01
-
10:21
-
10:00
-
09:48
-
08:54
-
08:03
-
03:37
-
01:22
-
00:28
- 7 января 2021
-
23:49