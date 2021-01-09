Хамзат Чимаев показал видео стрельбы из пулемёта ПКМ

Боец UFC Хамзат Чимаев продолжает гостить в Чечне. На своей странице в «Инстаграме» он опубликовал видео, как стреляет из пулемёта ПКМ.

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, Чимаев после срыва поединка с Леоном Эдвардсом прибыл в Москву, а после нескольких дней пребывания в столице России отправился в Чечню. Здесь он уже провёл встречу с главой республики Рамзаном Кадыровым.

Чимаев долгое время проживает в Швеции и является гражданином этой скандинавской страны. На поединки также выходит под флагом Швеции. Ожидалось, что Чимаев проведёт поединок 20 января на «Бойцовском турнире» в Абу-Даби (ОАЭ). Его бой с Леоном Эдвардсом должен был возглавить шоу. Однако схватку пришлось перенести уже во второй раз. У Чимаева возникли осложнения после коронавируса.