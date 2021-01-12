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Поветкин — о коронавирусе: температура держалась 38,5 на протяжении дней 7-8

Поветкин — о коронавирусе: температура держалась 38,5 на протяжении дней 7-8
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский боксёр Александр Поветкин, выступающий в тяжёлой весовой категории, рассказал о перенесённом коронавирусе. Напомним, из-за болезни Александра был перенесён его поединок с британским боксёром Диллианом Уайтом.

«Сейчас все нормально, уже бегаю потихоньку, тренируюсь. У меня было поражение легких меньше 10 процентов. Надо будет снова провериться, думаю, должно было уже пройти.

Температура держалась 38,5 на протяжении дней 7-8, пока в больнице не начали капельницы ставить.

Когда заболел коронавирусом, это была уже завершающая стадия подготовки к реваншу, спарринги. До конца оставалось совсем немного, неделя или около того. Вирус случился очень не вовремя, не знаю, как я его подцепил», — приводит слова Александра Поветкина News.ru.

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