Поветкин — о коронавирусе: температура держалась 38,5 на протяжении дней 7-8
Российский боксёр Александр Поветкин, выступающий в тяжёлой весовой категории, рассказал о перенесённом коронавирусе. Напомним, из-за болезни Александра был перенесён его поединок с британским боксёром Диллианом Уайтом.
«Сейчас все нормально, уже бегаю потихоньку, тренируюсь. У меня было поражение легких меньше 10 процентов. Надо будет снова провериться, думаю, должно было уже пройти.
Температура держалась 38,5 на протяжении дней 7-8, пока в больнице не начали капельницы ставить.
Когда заболел коронавирусом, это была уже завершающая стадия подготовки к реваншу, спарринги. До конца оставалось совсем немного, неделя или около того. Вирус случился очень не вовремя, не знаю, как я его подцепил», — приводит слова Александра Поветкина News.ru.
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