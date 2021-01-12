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Монсон объяснил, почему решил закончить карьеру

Монсон объяснил, почему решил закончить карьеру
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

49-летний бывший боец смешанных единоборств, а ныне депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон рассказал, почему принял решение уйти из спорта. Ранее Монсон объявил о завершении карьеры в своём «фейсбуке», вскоре после чего удалил пост.

По словам спортсмена, он намерен развивать в России джиу-джитсу и возглавить сборную страны.

«Я открою школы джиу-джитсу и грэпплинга в Башкортостане. И, конечно, возглавлю сборную России, чтобы она участвовала в чемпионатах мира по джиу-джитсу и ADCC», — приводит слова Монсона ТАСС.

На счету Джеффа Монсона 87 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 60 побед и потерпел 26 поражений, ещё один бой закончился вничью.

49-летний Джефф Монсон объявил о завершении карьеры, а потом удалил пост
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