Монсон объяснил, почему решил закончить карьеру

49-летний бывший боец смешанных единоборств, а ныне депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон рассказал, почему принял решение уйти из спорта. Ранее Монсон объявил о завершении карьеры в своём «фейсбуке», вскоре после чего удалил пост.

По словам спортсмена, он намерен развивать в России джиу-джитсу и возглавить сборную страны.

«Я открою школы джиу-джитсу и грэпплинга в Башкортостане. И, конечно, возглавлю сборную России, чтобы она участвовала в чемпионатах мира по джиу-джитсу и ADCC», — приводит слова Монсона ТАСС.

На счету Джеффа Монсона 87 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 60 побед и потерпел 26 поражений, ещё один бой закончился вничью.