Джон Маккарти: Немков может победить Адесанью

Бывший судья UFC Джон Маккарти предположил, что чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков имел бы шансы на победу в поединке с обладателем пояса UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей.

«Я слежу за Немковым со времени его выступлений в любителях. Он чертовски хорош! Является ли он таким же безупречным ударником, как Иззи? Мой ответ – нет. Но у него есть определённое преимущество над Иззи в стойке. Он точно знает, что ему нужно делать: заставить соперника отступать. Немков может сделать это с Адесаньей и побить его в стойке.

Что касается партера, то в этом аспекте Немков — абсолютный монстр. Он хорош в сабмишенах, контроле и граунд-энд-паунде. Сможет ли он перевести Иззи – это вопрос. У Иззи почти безупречная защита от тейкдаунов, и Немкову будет непросто его перевести, но борьба Немкова находится на высочайшем уровне», — рассказал Маккарти в интервью YouTube-каналу Weighing In.