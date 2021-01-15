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Шлеменко — о возможном бое Хабиба: Макгрегор — хайп, Чендлер — спорт

Шлеменко — о возможном бое Хабиба: Макгрегор — хайп, Чендлер — спорт
Бокс/ММА / UFC 0
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Российский боец MMA Александр Шлеменко предположил, кто может стать соперником чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, если тот вернётся в октагон. По его мнению, это будет либо Конор Макгрегор, либо Майкл Чендлер.

«Если Хабиб вернётся, то кто будет его соперником? Если Конор — на это зрелище интересно было бы посмотреть. Сен-Пьер вряд ли будет драться, он не сбросит 70 кг. Да и с Сен-Пьером не будет такой шумихи и хайпа, как с Макгрегором.

Вряд ли меня кто-то поддержит, но мне бы очень хотелось посмотреть на Хабиба против Майкла Чендлера. Знаю Чендлера: выступал с ним на Bellator, слежу за его карьерой, да и нравится он мне как спортсмен. Для меня это было бы интересно со спортивной точки зрения. Если нужен хайп, тогда, конечно, Конор Макгрегор», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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