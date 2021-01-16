Томпсон: Холлоуэй победит Каттара, он слишком хороший ударник

Боец UFC Стивен Томпсон поделился ожиданиями от поединка Макса Холлоуэя и Келвина Каттара. Бой состоится сегодня, 16 января, на турнире UFC Fight Island 7. Томпсон считает фаворитом поединка Макса Холлоуэя.



«Макс Холлоуэй победит Келвина Каттара. Он слишком хороший ударник», — приводит слова Стивена Томпсона BJPenn.



Холлоуэй предыдущий поединок провёл в июле 2020 года. В повторном поединке с чемпионом лиги Александером Волкановски он не сумел взять реванш и вернуть пояс в полулёгком весе. На данный момент Макс занимает первое место в рейтинге дивизиона.



Что касается Каттара, то Келвин последний раз появлялся в октагоне также в июле 2020 года. Тогда он победил Дэна Иге. Каттар занимает шестое место в рейтинге.