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Томпсон: Холлоуэй победит Каттара, он слишком хороший ударник

Томпсон: Холлоуэй победит Каттара, он слишком хороший ударник
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Стивен Томпсон поделился ожиданиями от поединка Макса Холлоуэя и Келвина Каттара. Бой состоится сегодня, 16 января, на турнире UFC Fight Island 7. Томпсон считает фаворитом поединка Макса Холлоуэя.

«Макс Холлоуэй победит Келвина Каттара. Он слишком хороший ударник», — приводит слова Стивена Томпсона BJPenn.

Холлоуэй предыдущий поединок провёл в июле 2020 года. В повторном поединке с чемпионом лиги Александером Волкановски он не сумел взять реванш и вернуть пояс в полулёгком весе. На данный момент Макс занимает первое место в рейтинге дивизиона.

Что касается Каттара, то Келвин последний раз появлялся в октагоне также в июле 2020 года. Тогда он победил Дэна Иге. Каттар занимает шестое место в рейтинге.

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