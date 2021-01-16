Эмеев победил Заваду раздельным решением судей

Российский боец UFC Рамазан Эмеев одержал победу над немецким бойцом Давидом Завадой. Бой продлился все три раунда и завершился победой российского бойца раздельным решением судей.



Для Рамазана Эмеева эта победа стала 20-й в карьере. Всего на его счету 24 боя в профессиональных ММА, в которых он потерпел четыре поражения.



Давид Завада потерпел шестое поражение в карьере в 23 поединках.



UFC Fight Island 7



Основной кард



Макс Холлоуэй — Келвин Каттар

Карлос Кондит — Мэтт Браун

Сантьяго Понзиниббио — Ли Цзяньлянь

Хоакин Бакли — Алессио ди Чирико

Пунахьель Сориано — Душко Тодорович.



Предварительный кард



Ву Янань — Джозелин Эдвардс

Карлос Фелипе — Джастин Тафа

Давид Завада — Рамазан Эмеев — победа Эмеева раздельным решением судей

Сара Морас — Ванесса Мело — победа Мело единогласным решением судей

Джейкоб Килберн — Остин Линго — победа Линго единогласным решением судей.