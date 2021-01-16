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Эмеев победил Заваду раздельным решением судей

Эмеев победил Заваду раздельным решением судей
Бокс/ММА / UFC 0
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Российский боец UFC Рамазан Эмеев одержал победу над немецким бойцом Давидом Завадой. Бой продлился все три раунда и завершился победой российского бойца раздельным решением судей.

Для Рамазана Эмеева эта победа стала 20-й в карьере. Всего на его счету 24 боя в профессиональных ММА, в которых он потерпел четыре поражения.

Давид Завада потерпел шестое поражение в карьере в 23 поединках.

UFC Fight Island 7

Основной кард

Макс Холлоуэй — Келвин Каттар
Карлос Кондит — Мэтт Браун
Сантьяго Понзиниббио — Ли Цзяньлянь
Хоакин Бакли — Алессио ди Чирико
Пунахьель Сориано — Душко Тодорович.

Предварительный кард

Ву Янань — Джозелин Эдвардс
Карлос Фелипе — Джастин Тафа
Давид Завада — Рамазан Эмеев — победа Эмеева раздельным решением судей
Сара Морас — Ванесса Мело — победа Мело единогласным решением судей
Джейкоб Килберн — Остин Линго — победа Линго единогласным решением судей.

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