Эмеев победил Заваду раздельным решением судей

Российский боец UFC Рамазан Эмеев одержал победу над немецким бойцом Давидом Завадой. Бой продлился все три раунда и завершился победой российского бойца раздельным решением судей.
Для Рамазана Эмеева эта победа стала 20-й в карьере. Всего на его счету 24 боя в профессиональных ММА, в которых он потерпел четыре поражения.
Давид Завада потерпел шестое поражение в карьере в 23 поединках.
UFC Fight Island 7
Основной кард
Макс Холлоуэй — Келвин Каттар
Карлос Кондит — Мэтт Браун
Сантьяго Понзиниббио — Ли Цзяньлянь
Хоакин Бакли — Алессио ди Чирико
Пунахьель Сориано — Душко Тодорович.
Предварительный кард
Ву Янань — Джозелин Эдвардс
Карлос Фелипе — Джастин Тафа
Давид Завада — Рамазан Эмеев — победа Эмеева раздельным решением судей
Сара Морас — Ванесса Мело — победа Мело единогласным решением судей
Джейкоб Килберн — Остин Линго — победа Линго единогласным решением судей.
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