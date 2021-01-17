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Холлуэй победил Каттара в главном бою турнира UFC Fight Island 7

Холлуэй победил Каттара в главном бою турнира UFC Fight Island 7
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

В Абу-Даби (ОАЭ) на «Этихад-Арене» состоялся главный бой турнира UFC Fight Island 7, в котором сошлись 29-летний представитель Соединённых Штатов Макс Холлоуэй и его 32-летний соотечественник Кэлвин Каттар.

В результате 5-раундового противостояния судьи единогласным решением отдали победу Максу Холлоуэю – 50:43, 50:43, 50:42.

Видео ярких моментов боя Холлоуэй – Каттар доступно на «Чемпионате».

Таким образом, Холлоуэй прервал свою серию поражений из двух боёв. Ранее в реванше он уступил раздельным решением Александру Волкановски на турнире UFC 251 в июле 2020 года. Всего на его счету 28 боя в ММА, из которых Холлоуэй выиграл 22.

Для Каттара это поражение стало первым после двух побед кряду – над Джереми Стивенсом на UFC 249 в мае 2020 года и над Дэном Иге на UFC ESPN on 13 в июле 2020 года. Это 5-е поражение в карьере 32-летнего бойца, при 22 победах.

UFC 2021. UFC Fight Night (UFC on ABC 1), Абу-Даби, ОАЭ
Макс Холлоуэй (W) - Келвин Каттар
17 января 2021, воскресенье. 01:20 МСК
Макс Холлоуэй
Окончено
PTS
Келвин Каттар
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