Холлуэй победил Каттара в главном бою турнира UFC Fight Island 7

В Абу-Даби (ОАЭ) на «Этихад-Арене» состоялся главный бой турнира UFC Fight Island 7, в котором сошлись 29-летний представитель Соединённых Штатов Макс Холлоуэй и его 32-летний соотечественник Кэлвин Каттар.
В результате 5-раундового противостояния судьи единогласным решением отдали победу Максу Холлоуэю – 50:43, 50:43, 50:42.
Видео ярких моментов боя Холлоуэй – Каттар доступно на «Чемпионате».
Таким образом, Холлоуэй прервал свою серию поражений из двух боёв. Ранее в реванше он уступил раздельным решением Александру Волкановски на турнире UFC 251 в июле 2020 года. Всего на его счету 28 боя в ММА, из которых Холлоуэй выиграл 22.
Для Каттара это поражение стало первым после двух побед кряду – над Джереми Стивенсом на UFC 249 в мае 2020 года и над Дэном Иге на UFC ESPN on 13 в июле 2020 года. Это 5-е поражение в карьере 32-летнего бойца, при 22 победах.
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