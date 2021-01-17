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Кадыров: политическая машина США не сумела сломить Мохаммеда Али

Кадыров: политическая машина США не сумела сломить Мохаммеда Али
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Глава Чечни Рамзан Кадыров вспомнил о легендарном боксёре, бывшем абсолютном чемпионе мира в супертяжёлом весе Мохаммеде Али, который сегодня, 17 января, мог бы отметить 79-й день рождения.

«Дорогие друзья! В этот день родился величайший боксёр современности, выдающийся спортсмен и мусульманин Мохаммед Али. Я с детства восхищался этим удивительным человеком, который для многих стал кумиром и настоящим примером для подражания. Его уважали все – от мала до велика. И он всегда останется легендой мирового бокса.

За свою блестящую спортивную карьеру Мохаммед Али сумел стать единственным боксёром, который трижды выиграл титул чемпиона мира в тяжёлом весе. Всего он выиграл 56 поединков, 37 из которых закончились нокаутом. Кроме успехов в боксе, Мохаммед Али отличался высокими моральными принципами, через которые никогда не переступал.

Он был единственным спортсменом мирового уровня, который открыто выступил против политики США. После отказа проходить службу в американской армии его лишили чемпионского титула, запретили проводить бои, а также выезжать за границу. Несмотря на все усилия, политическая машина США не сумела сломить Мохаммеда Али. Даже американское правительство было вынуждено уступить перед его величием.

Даже сегодня цитаты из различных телевизионных интервью Али пользуются большой популярностью. Они до сих пор остаются актуальными, активно тиражируются в различных социальных сетях поклонниками боксера. Многие даже после его смерти продолжают им восхищаться. Сегодня трудно найти человека, которого настолько уважают и ценят.

Мне искренне жаль, что нам так и не удалось пригласить его в Грозный. Но мы сделали всё возможное, чтобы увековечить память великого боксёра. В его честь в нашей столице назван проспект. Я безгранично рад, что наши старания по достоинству оценили дочь Мохаммеда Али Рашида и её сыновья Биаджио и Нико. Мы будем рады видеть их в Грозном», — написал политик на своей странице в «Инстаграме».

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