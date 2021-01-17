Кадыров: политическая машина США не сумела сломить Мохаммеда Али

Глава Чечни Рамзан Кадыров вспомнил о легендарном боксёре, бывшем абсолютном чемпионе мира в супертяжёлом весе Мохаммеде Али, который сегодня, 17 января, мог бы отметить 79-й день рождения.

«Дорогие друзья! В этот день родился величайший боксёр современности, выдающийся спортсмен и мусульманин Мохаммед Али. Я с детства восхищался этим удивительным человеком, который для многих стал кумиром и настоящим примером для подражания. Его уважали все – от мала до велика. И он всегда останется легендой мирового бокса.

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За свою блестящую спортивную карьеру Мохаммед Али сумел стать единственным боксёром, который трижды выиграл титул чемпиона мира в тяжёлом весе. Всего он выиграл 56 поединков, 37 из которых закончились нокаутом. Кроме успехов в боксе, Мохаммед Али отличался высокими моральными принципами, через которые никогда не переступал.

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Он был единственным спортсменом мирового уровня, который открыто выступил против политики США. После отказа проходить службу в американской армии его лишили чемпионского титула, запретили проводить бои, а также выезжать за границу. Несмотря на все усилия, политическая машина США не сумела сломить Мохаммеда Али. Даже американское правительство было вынуждено уступить перед его величием.

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Даже сегодня цитаты из различных телевизионных интервью Али пользуются большой популярностью. Они до сих пор остаются актуальными, активно тиражируются в различных социальных сетях поклонниками боксера. Многие даже после его смерти продолжают им восхищаться. Сегодня трудно найти человека, которого настолько уважают и ценят.

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Мне искренне жаль, что нам так и не удалось пригласить его в Грозный. Но мы сделали всё возможное, чтобы увековечить память великого боксёра. В его честь в нашей столице назван проспект. Я безгранично рад, что наши старания по достоинству оценили дочь Мохаммеда Али Рашида и её сыновья Биаджио и Нико. Мы будем рады видеть их в Грозном», — написал политик на своей странице в «Инстаграме».