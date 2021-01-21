В ACA рассматривают возможность подачи в суд из-за блокировки YouTube-канала

Президент ACA Алексей Яценко сообщил, что организация рассматривает вариант с возможностью подачи в суд из-за блокировки YouTube-канала.



«После блокировки нашего YouTube-канала из-за санкций США мы продолжили работу лиги в нормальном режиме и сейчас делаем всё, чтоб дать возможность зрителю в полном объёме смотреть привычный контент.



Мы вносим небольшие корректировки в стратегию ТВ-трансляций. Начиная с 117-го турнира 12 февраля российские болельщики смогут бесплатно смотреть в эфире „Матч ТВ“ бои основных кардов. Это не означает, что мы отказываемся от PPV (pay-per-view), которую мы запустили в 2019 году. Мы сделаем наши трансляции более доступными зрителям, введём систему годовых и месячных подписок, которые дадут определённые дополнительные преимущества пользователям.



По системе PPV на нашем сайте мы будем показывать турниры целиком без ограничений на двух языках, не только на территории России, но также Европы, Азии и всего мира.



Мы приложим все усилия, чтобы восстановить наш YouTube-канал, который незаконно был заблокирован Google, а также начнём развивать новые аккаунты, в том числе и на других ресурсах. Сейчас мы рассматриваем возможность судебного реагирования на блокировку канала лиги ACA», — приводит слова Яценко пресс-служба АСА.