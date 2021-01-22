Юрайя Холл готов драться с Исраэлем Адесаньей бесплатно

Ямайский боец UFC, девятый номер рейтинга в среднем весе Юрайя Холл заявил, что готов драться с чемпионом – Исраэлем Адесаньей бесплатно, сообщает MMAnews.

«Мы все львы, преследующие газель. Сейчас газель принадлежит Адесанье, и я пытаюсь поймать его. Если я буду драться с ним, я буду драться с ним бесплатно. Это бой, которую я хочу. Я не хочу драться с тем, кто меня обнимет. Я не хочу драться с кем-то, кто просто собирается перехитрить меня, потому что смотрит на судей. Бой есть бой, чувак. Мы должны пойти туда и повеселиться», – сказал Холл.

На турнире UFC 258, который пройдёт 13 февраля в Лас-Вегасе (Невада, США) Холл встретится с 11-м номером рейтинга – Крисом Вайдманом. Бойцы уже встречались в 2010 году. Тогда Вайдман нокаутировал ямайского бойца.

В настоящее время у Холла идёт серия из трёх побед – над Бивоном Льюисом, Антониу Жуниором и Андерсоном Силвой.