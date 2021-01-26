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Тим Цзю: будьте осторожны в своих желаниях… Я иду за всеми вами

Тим Цзю: будьте осторожны в своих желаниях… Я иду за всеми вами
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Боксёр Тимофей Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, оставил на своей странице в «Инстаграме» послание возможным соперникам. К посту он прикрепил кадр, на котором запечатлён его мощный удар.

«Будьте осторожны в своих желаниях… Я иду за всеми вами», — написал Цзю-младший под фото.

Фото доступно на странице Тима Цзю в «Инстаграме».

Накануне временный чемпион WBC в лёгкой весовой категории Райан Гарсия сообщил, что проведёт бой с действующий обладателем пояса WBA в полусреднем весе филиппинцем Мэнни Пакьяо. При этом он оставил сообщение о том, что «мечта превратилась в реальность».

Напомним, в декабре в поединке с Боуином Морганом Цзю-младший защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF и пояс WBO Global в первой средней весовой категории. 26-летний спортсмен на профессиональном ринге одержал уже 17 побед в 17 поединках (в том числе 12 нокаутов). У 31-летнего Моргана 21 победа (в том числе 11 нокаутов) и два поражения.

«Мечта превратилась в реальность». Райан Гарсия сообщил о бое с Мэнни Пакьяо
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