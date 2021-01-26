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Нейт Диаз — Макгрегору: тебя и Порье «задушил» парень, который сбежал, какой титул? Ржу

Нейт Диаз — Макгрегору: тебя и Порье «задушил» парень, который сбежал, какой титул? Ржу
Бокс/ММА / UFC 0
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Американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз обратился к Конору Макгрегору. Ранее сообщалось, что Макгрегор может в третий раз подраться с Дастином Порье, причём бой сделают титульным, если обладатель пояса UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов к тому моменту не вернётся в октагон.

«Тебя и Порье задушил парень, который сбежал и ни с кем не хотел иметь дела (Диаз имеет в виду Нурмагомедова. — Прим. «Чемпионата»), особенно со мной. Как ты собираешься бороться за титул? Я здесь уже 14 лет, и никто со мной не смог проделать ничего подобного.

Просто ржу с этого лёгкого веса», — написал Диаз в своём «твиттере».

Напомним, в первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде. В матче-реванше, состоявшемся в минувшие выходные, американец нокаутировал ирландца во втором раунде.

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