Нейт Диаз — Макгрегору: тебя и Порье «задушил» парень, который сбежал, какой титул? Ржу

Американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз обратился к Конору Макгрегору. Ранее сообщалось, что Макгрегор может в третий раз подраться с Дастином Порье, причём бой сделают титульным, если обладатель пояса UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов к тому моменту не вернётся в октагон.

«Тебя и Порье задушил парень, который сбежал и ни с кем не хотел иметь дела (Диаз имеет в виду Нурмагомедова. — Прим. «Чемпионата»), особенно со мной. Как ты собираешься бороться за титул? Я здесь уже 14 лет, и никто со мной не смог проделать ничего подобного.

Просто ржу с этого лёгкого веса», — написал Диаз в своём «твиттере».

Напомним, в первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде. В матче-реванше, состоявшемся в минувшие выходные, американец нокаутировал ирландца во втором раунде.