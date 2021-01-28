Александр Волков показал, что сделает с Алистаром Оверимом

Боец UFC Александр Волков продолжает подготовку к поединку с экс-претендентом на титул Алистаром Оверимом. Судя по всему, в тренировочном лагере царит отличная атмосфера. Так, боец пошутил с подписчиками и показал, что планирует сделать с соперником.

Волков съел батончик, на обёртку которого наложил изображение Оверима.

Соответствующее видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, схватка Волкова с Оверимом состоится 6 февраля. Бой станет главным событием шоу UFC Fight Night 184. Волков на данный момент занимает шестое место в рейтинге лиги. В последнем поединке в октябре 2020 года он победил Уолта Харриса. Что касается Оверима, то ветеран ММА занимает пятое место в рейтинге. В минувшей схватке он справился с Аугусто Сакаи.