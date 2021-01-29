Чемпион UFC Усман оценил потенциал Чимаева

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман высказался о проспекте своей весовой категории, Хамзате Чимаеве. Судя по всему, американец нигерийского происхождения не намерен недооценивать чеченца со шведским паспортом.

«Я вижу его. Он жёсткий парень. Он затеял правильную игру. Он делает всё, что нужно, чтобы включиться в борьбу за титул, и это здорово», — сказал Усман в интервью обозревателю ESPN Бретту Окамото.

Напомним, Чимаев дебютировал в UFC в 2020 году и успел провести три поединка, победив во всех из них. В марте Хамзат должен провести поединок с третьим номером рейтинга в полусреднем весе — Леоном Эдвардсом. В случае победы он, вероятно, будет одним из претендентов на титул. Что касается Усмана, то ожидается, что Камару проведёт защиту титула в марте. На турнире UFC 258 он встретится с Гилбертом Бёрнсом.