Брайан нокаутировал Стиверна и стал чемпионом мира в супертяжёлом весе

В Голливуде (штат Флорида, США) прошёл турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретились тяжеловесы Тревор Брайан и экс-чемпион мира по версии WBC Бермейн Стиверн. На кону схватки стоял титул чемпиона мира по версии WBA Regular в супертяжёлом весе.

42-летний Стиверн был не слишком активным, но благодаря большому опыту эпизодами демонстрировал неплохой бокс. Благодаря этому в первой половине зрители увидели конкурентное противостояние. В поздних раундах Бермейн подсел физически и стал пропускать много ударов. В 11-м раунде Брайан отправил его в нокдаун. Канадец сумел подняться, но вскоре снова оказался на канвасе. Бермейн сумел подняться и в этот раз, но лишь для того, чтобы через несколько секунд рефери окончательно остановил встречу.

Таким образом, Брайан одержал досрочную победу и стал чемпионом по версии WBA Regular. Полноценным чемпионом по этой версии является Энтони Джошуа.