Волков провёл заключительные спарринги перед боем с Оверимом

Российский тяжеловес UFC Александр Волков рассказал, что провёл заключительные спарринг-сессии перед схваткой с экс-претендентом на титул чемпиона Алистаром Оверимом.

«Вчера прошли заключительные спарринги. Форма хорошая, акклиматизация пройдена. Теперь очень бережно будем поддерживать это состояние до самого боя», — написал Волков на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост доступен на странице Волкова в социальной сети.



Схватка Волкова с Оверимом состоится 6 февраля. Бой станет главным событием шоу UFC Fight Night 184. Волков на данный момент занимает шестое место в рейтинге лиги. Последний поединок он провёл в октябре 2020 года, победив Уолта Харриса. Что касается Оверима, ветеран ММА занимает пятое место в рейтинге. В минувшей схватке он справился с Аугусто Сакаи.