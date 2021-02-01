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Кокляев и Тарасов обменялись резкими выпадами перед боем

Российский стронгмен Михаил Кокляев и блогер Артём Тарасов обменялись словесными выпадами в преддверии боксёрского поединка, который состоится 20 февраля.

Напомним, в ноябре 2019 года Кокляев дебютировал в боксе. Стронгмен уступил бойцу MMA Александру Емельяненко, который нокаутировал его в первом раунде. Пока это единственный его бой в единоборствах.

«Ты пролетишь над гнездом кукушки. Я знаю, что этот бой выиграю», — приводит слова Кокляева «РЕН ТВ».

«Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Это попытки заколоть слона иголкой», — отреагировал Тарасов.

Также в рамках боксёрского турнира 20 февраля скандально известный боец MMA Вячеслав Дацик сразится с камерунцем Тайсоном Дижоном, а пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов — с самбистом и бойцом MMA Максимом Новосёловым. В главном бою встретятся боксёры-профессионалы Фёдор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави).