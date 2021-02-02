Туменов отреагировал на отказ Шлеменко от боя с ним

Российский боец MMA Альберт Туменов прокомментировал нежелание Александра Шлеменко выходить в октагон с ним.
«Шлеменко говорит о том, что моя кандидатура не приблизит его к UFC? Но я считаю, что если Александр выиграет у меня, то его точно возьмут в UFC. А с кем он, допустим, подерётся здесь? С иностранцем, которого привезут ему? И что? Кому это интересно? А за мной UFC следит. Мне уже обещали контракт. Неважно, какая здесь категория: 77, 84, если боец интересен организации. Думаю, для него моя кандидатура — самая выгодная сейчас.
Я понимаю Шлеменко, он не хочет рисковать, ничего против не имею. Ко мне уже обращались насчёт этого боя, я согласился и сказал, что надо договариваться со Шлеменко, если он готов. Если Шлеменко не хочет, что я могу поделать?» — сказал Туменов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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