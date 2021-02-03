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Джо Роган — о YouTube-блогере Джейке Поле: у него потрясающая ударка

Джо Роган — о YouTube-блогере Джейке Поле: у него потрясающая ударка
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Комментатор UFC Джо Роган поделился ожиданиями от поединка бывшего чемпиона Bellator и ONE Championship в полусреднем весе Бена Аскрена и YouTube-блогера Джейка Пола.

«Можете посмотреть, как Пол бьёт по мешку, как работает на лапах, спаррингует. Увидите, что у этого парня отличный тайминг, отличная скорость ударов и просто превосходная техника. У него потрясающая ударка.

Аскрен невероятно стойкий. Знает, как вцепляться в оппонента и стягивать его на землю, где он работает в привычном ему стиле. Но здесь он этого сделать не сможет. Ему нельзя будет использовать своё главное оружие», — приводит слова Джо Рогана BJPenn.

Схватка Аскрен — Пол состоится 17 апреля. По регламенту, она будет рассчитана на восемь раундов. Отметим, что Пол последний поединок провёл в ноябре 2020 года. В андеркарде боя Майка Тайсона с Роем Джонсом он встретился с экс-баскетболистом НБА Нэйтом Робинсоном и победил нокаутом. Что касается Аскрена, то формально он ещё числится на контракте у UFC, но 18 ноября 2019 года после двух поражений кряду он завершил карьеру.

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