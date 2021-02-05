В UFC уволили 11 бойцов
Бывший победитель Ultimate Fighter Brazil 3, бразильский боец смешанных единоборств Антониу Карлос Жуниор лишился контракта с UFC. Об этом сообщает ESPN.
Антониу Карлос Жуниор, выступающий в средней весовой категории, потерпел три поражения подряд. До этого на его счету было пять побед подряд. Помимо него из UFC уволили ещё 10 бойцов. Контрактов с промоушеном лишились Сара Морас, Спайк Карлайл, Маркус Перес, Винисиус Морейра, Энтони Айви, Карлтон Минус, Питер Барретт, Джейкоб Килбёрн, Коул Уильямс и Рис Макки.
Напомним, в ближайшие выходные состоится турнир UFC Вегас 18. Российский тяжеловес Александр Волков сразится с представителем Нидерландов Алистаром Оверимом.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Волков — Оверим.
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