В UFC уволили 11 бойцов

Бывший победитель Ultimate Fighter Brazil 3, бразильский боец смешанных единоборств Антониу Карлос Жуниор лишился контракта с UFC. Об этом сообщает ESPN.

Антониу Карлос Жуниор, выступающий в средней весовой категории, потерпел три поражения подряд. До этого на его счету было пять побед подряд. Помимо него из UFC уволили ещё 10 бойцов. Контрактов с промоушеном лишились Сара Морас, Спайк Карлайл, Маркус Перес, Винисиус Морейра, Энтони Айви, Карлтон Минус, Питер Барретт, Джейкоб Килбёрн, Коул Уильямс и Рис Макки.

Напомним, в ближайшие выходные состоится турнир UFC Вегас 18. Российский тяжеловес Александр Волков сразится с представителем Нидерландов Алистаром Оверимом.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Волков — Оверим.