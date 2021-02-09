Страуса арестовали за нападение на подругу

Бывший чемпион MMA-промоушена Bellator в полулёгкой весовой категории Дэниел Страус арестован за нападение на подругу. Об этом информирует издание MMAJunkie.

Сообщается, что инцидент с участием 36-летнего Страуса произошёл 21 января в округе Броуард (штат Флорида, США), спортсмена арестовали 5 февраля. На протяжении трёх лет Страус находился в периодических интимных отношениях с потерпевшей. По её словам, 21 января они с бойцом начали спор в текстовых сообщениях, после чего тот появился на её рабочем месте, чтобы обсудить разногласия. Всё закончилось тем, что Страус избил её и несколько раз ударил острым предметом.

Боец продолжает оставаться под арестом, залог установлен в $ 100 тыс.

На счету Страуса 35 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 26 побед и потерпел девять поражений. Ранее он провёл три года в тюрьме за ограбление, в 2013 году его арестовывали за хранение наркотиков.