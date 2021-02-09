Пресс-конференция Bellator, посвящённая планам на 2021 год. Видеотрансляция

10 февраля в полночь по московскому времени MMA-промоушен Bellator проведёт пресс-конференцию, на которой руководство лиги, согласно предварительным заявлениям, расскажет «большие новости». Ожидается, что руководство Bellator сообщит о планах на 2021 год.
Видеотрансляция пресс-конференции пройдёт на канале Bellator в YouTube.
Если у вас видео не отображается, его можно посмотреть здесь.
Ранее сообщалось, что первый турнир Bellator в 2021 году состоится 9 апреля, соревнования примет арена в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). Планировалось, что первый турнир Bellator в 2021 году пройдёт в феврале, однако возобновление состязаний пришлось отложить. Причины не называются.
В 2020 году в Bellator провели 18 турниров. Ранее президент промоушена Скотт Кокер утверждал, что в 2021 году планируется провести от 22 до 26 турниров.
Напомним, действующим чемпионом Bellator в полутяжёлом весе является россиянин Вадим Немков, на счету которого 12 побед и два поражения. В этом промоушене выступает также легендарный боец MMA Фёдор Емельяненко, у которого 39 побед и шесть поражений. Ещё один бой признали несостоявшимся.
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