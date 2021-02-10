«Мага пусть учится бороться». Хабиб хочет провести схватку в грепплинге с Исмаиловым

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о желании провести схватку в грепплинге с Российским бойцом смешанных единоборств Магомедом Исмаиловым.

«Хотел бы провести схватку в грепплинге с Магой Исмаиловым, как с самым популярным бойцом сейчас в России.

Нет, ну если я сейчас выйду с Мишей Галустяном или с Андреем Кириленко, это тоже вызовет большой ажиотаж. Прикинь, я и Кириленко боремся. По любому же будет интересно. Баскетбольный мир посмотрит, американцы посмотрят, мои фанаты посмотрят. Любая стриминговая платформа может взлететь, когда будет этот бой показывать. А Мага пускай учится бороться, чо. Минеева не посадил, чего ему со мной бороться? Так что, пускай учится бороться.

У меня сейчас нет таких планов. У меня слишком плотный график сейчас. А это же надо снова готовиться, садиться на диету. Не хочу. Я сейчас просто хожу в зал, делаю кардио, качаюсь. Стараюсь держать себя в форме. Хочу чисто, чтобы на спортсмена, на человека был похож», — передаёт слова Хабиба Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.