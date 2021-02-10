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Иван Штырков поделился ожиданиями от возможного реванша Исмаилова с Минеевым

Иван Штырков поделился ожиданиями от возможного реванша Исмаилова с Минеевым
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
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Российский боец ММА Иван Штырков поделился мнением о возможном реванше между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.

«Минеев здесь не теряет ничего, он только получает. Сейчас все выигрывают от боя с Магой. Минеев получает свой шанс, свой чек и ещё больше медийности. Я думаю, если к тому времени обстановка в мире не поменяется, если никто не травмируется, поединок должен состояться. Это противостояние в любом случае интересно людям, его уже столько мусолят и крутят, и было бы странно, если бы бой всё же не организовали. Парни заработают деньги, публика получит своё шоу.

С чисто спортивной же стороны мне этот бой не интересен. Я бы с удовольствием посмотрел поединок Исмаилов – Шлеменко. Мне было бы очень интересно, что бы Александр противопоставил Маге, как бы он с ним справился. Я считаю, что Исмаилов любому бойцу может доставить много проблем. Именно поэтому мне интересно, как опыт Александра, его нестандартная ударная техника будут работать против Маги.

С Минеевым же всё понятно, я видел их первый с Магой бой, видел другие бои Владимира, которые были после поединка с Исмаиловым. Там ничего особо не меняется. Вот только Мага с тех пор стал другим. Я думаю, Владимир немного его недооценивает. Вообще же хочется, чтобы этот бой уже состоялся, потому что новости на эту тему уже немножко надоели», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.

Исмаилов и Минеев уже бились, их схватка завершилась вничью. На сегодняшний день Минеев настаивает на второй встрече. Напомним, не так давно между бойцами произошла драка во время одного из турниров по ММА.

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