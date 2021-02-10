Василевский: если Хабиб решил уйти на пике, то он красавчик

Российский боец MMA Вячеслав Василевский прокомментировал готовность чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова освободить пояс.

«Я уже говорил, что Хабиб не шутит и реально не будет драться. Не будет такого момента, когда все скажут, что он точно ушёл. Такого момента не наступит никогда: будет хотеться круглой даты, сначала 30-0, потом 40-0. Постоянно будут появляться новые рекорды. И подходящего момента, чтобы закончить карьеру, не будет.

Если Хабиб решил уйти на пике, на подъёме, то он красавчик, не меняет этого решения. Мало кто может сделать такое. Лишились лучшего боя Хабиба с Сен-Пьером? Не было бы лучшего боя. Не думаю, что Сен-Пьер составил бы ему конкуренцию. Если это случилось бы лет пять назад, то было бы круто. Сен-Пьер слишком обмяк за эти годы, потерял тонус», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.