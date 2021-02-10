Немков показал первый постер поединка с Филом Дэвисом

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков показал первый постер его поединка с Филом Дэвисом, который состоится в рамках Гран-при Bellator в полутяжёлом весе 17 апреля.
«Мощный Гран-при и сразу реванш с сильным соперником. Очень сильные бойцы. Думаю, что сейчас в Bellator собраны сильнейшие полутяжи мира», — написал Вадим Немков в «Инстаграме».
Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «инстаграме» Вадима Немкова.
Ранее сообщалось, что Вадим Немков проведёт первую защиту титула 17 апреля. Соответствующая информация была анонсирована на большой пресс-конференции промоушена. Его соперником станет экс-чемпион лиги Фил Дэвис. На этом же турнире встретятся другие бойцы полутяжёлого веса, экс-бойцы UFC Йоэль Ромеро и Энтони Джонсон. Для обоих это будет дебютное выступление в Bellator. Победитель Гран-при получит $ 1 млн.
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