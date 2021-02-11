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«Обувь у тебя пушка». Исмаилов — о совместном фото с Нурмагомедовым

«Обувь у тебя пушка». Исмаилов — о совместном фото с Нурмагомедовым
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов оставил комментарий под постом чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме». Ранее Нурмагомедов опубликовал фото с Исмаиловым, сопроводив его подписью: «Один поселковый старый хищник как-то раз мне сказал: что ты можешь знать по жизни, если ты не носишь белую обувь? В общем, кто это, не буду говорить, свои поймут. Магомед Исмаилов, приятно было пообщаться и спасибо, что посетил наш турнир EAGLE FC 33 вчера. Надеюсь, ты ничего не обрежешь из нашего интервью».

«Рад был видеть, брат, турнир — бомба. С интервью один момент только вырежу, ты знаешь какой. После боя с Минеевым выложу и этот отрезок. И да, обувь у тебя пушка», — написал Исмаилов в комментариях.

Исмаилов отреагировал на желание Нурмагомедова провести с ним схватку в грэпплинге

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru

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