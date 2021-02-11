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Коди Гарбрандт вызвал на бой Жозе Альдо

Коди Гарбрандт вызвал на бой Жозе Альдо
Бокс/ММА / UFC 0
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Американский боец смешанных единоборств Коди Гарбрандт, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, вызвал на бой Жозе Альдо.

«Я создаю жизнь своей мечты, и я был бы рад вернуться в клетку против Жозе Альдо. Что насчёт апреля?» — написал Гарбрандт в своём «инстаграме».

Последний бой в UFC Гарбрандт провёл в июне 2020 года, победив Рафаэля Ассунсао. Всего на счету Гарбрандта 15 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 12 побед и потерпел три поражения. Гарбрандт должен был дебютировать в наилегчайшем весе в ноябре 2020 года, встретившись с чемпионом дивизиона Дейвисоном Фигейредо, но выбыл из боя из-за травмы.

Жозе Альдо в декабре 2020 года победил единогласным решением судей Марлона Веру.

Всего на счету Жозе Альдо 36 боёв в ММА, из которых 29 завершились победами.

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