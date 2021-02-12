Источник: президент UFC отказался лишать Нурмагомедова чемпионского пояса

Президент UFC Дана Уайт сказал, что российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов по-прежнему остаётся чемпионом в лёгком весе. Об этом сообщил журналист Аарон Бронстетер в своём «твиттере». Также сообщается, что в скором времени Уайт намерен встретиться с Нурмагомедовым в Лас-Вегасе. Ранее Хабиб заявил о готовности освободить пояс.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.