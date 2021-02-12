В UFC официально объявили следующий бой Олейника

В UFC официально подтвердили, что российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник, выступающий в тяжёлой весовой категории, следующий поединок проведёт с американцем Крисом Даукаусом. Бой Олейник — Даукаус пройдёт на турнире UFC Fight Night 185 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 20 на 21 февраля мск.

Посмотреть изображение афиши поединка Олейник — Даукаус можно в официальном «инстаграме» UFC Russia.

В последнем поединке 43-летний Алексей Олейник проиграл американцу Деррику Льюису техническим нокаутом. Всего на его счету 59 побед, 14 поражений и одна ничья. У 31-летнего Даукауса девять боёв: семь побед и два поражения.

Ранее российский спортсмен сообщил, что подписал контракт с UFC на улучшенных условиях.