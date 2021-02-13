«Ему было очень плохо. Он думал, что умрёт». Тренер рассказал о состоянии Чимаева

Махди Шаммас, тренер бойца UFC Хамзата Чимаева, рассказал, что после тренировочных сессий подопечный чувствовал себя плохо. В итоге всё завершилось госпитализацией спортсмена.

«В один из дней после тренировки он даже не смог добраться до комнаты. У него не было сил дойти до номера. Он уснул просто в лобби отеля. Он не мог тренироваться. Друзья Хамзата звонили и говорили, что он даже не может говорить. У него была высокая температура, нестерпимая головная боль, мышцы болели. Потом за ним приехала скорая и забрала в больницу. Даже после госпитализации он звонил мне и говорил, что думает, что умрёт. Ему было реально плохо», — рассказал специалист.

Напомним, недавно стало известно, что бой Чимаева с Эдвардсом снова отменён. Причиной стали последствия коронавируса, которые продолжают преследовать Хамзата.