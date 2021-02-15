Усман повторил достижение Нурмагомедова

Действующий чемпион UFC в полусредней весовой категории Камару Усман, который в минувшие выходные защитил пояс, победив Гилберта Бёрнса, повторил достижение чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова по продолжительности победной серии в промоушене. Усман, как и Нурмагомедов, выиграл 13 боёв подряд. Такая же победная серия есть у Жоржа Сен-Пьера, Макса Холлоуэя, Джона Джонса и Деметриуса Джонсона.

Рекорд принадлежит бразильцу Андерсону Силве, который с 2006 по 2012 год выиграл 16 боёв подряд в UFC.

Единственное поражение Усман потерпел в мае 2013 года. Его победил Хосе Касерес, бой проходил на турнире промоушена CFA. Всего на его счету 19 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и потерпел одно поражение.