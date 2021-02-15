Усман повторил достижение Нурмагомедова
Действующий чемпион UFC в полусредней весовой категории Камару Усман, который в минувшие выходные защитил пояс, победив Гилберта Бёрнса, повторил достижение чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова по продолжительности победной серии в промоушене. Усман, как и Нурмагомедов, выиграл 13 боёв подряд. Такая же победная серия есть у Жоржа Сен-Пьера, Макса Холлоуэя, Джона Джонса и Деметриуса Джонсона.
Рекорд принадлежит бразильцу Андерсону Силве, который с 2006 по 2012 год выиграл 16 боёв подряд в UFC.
Единственное поражение Усман потерпел в мае 2013 года. Его победил Хосе Касерес, бой проходил на турнире промоушена CFA. Всего на его счету 19 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и потерпел одно поражение.
«Он на мне лежал и с кем-то разговаривал параллельно». Боец UFC — о спарринге с Хабибом
Рекомендуем вам
- 15 февраля 2021
-
10:00
-
09:00
-
00:59
- 14 февраля 2021
-
23:30
-
22:24
-
21:59
-
20:55
-
19:54
-
18:43
-
17:28
-
16:45
-
15:57
-
14:40
-
13:50
-
12:55
-
11:48
-
10:52
-
09:53
-
09:04
-
08:08
-
00:44
- 13 февраля 2021
-
23:49
-
22:40
-
21:01
-
18:55
-
17:29
-
16:41
-
15:18
-
14:15
-
13:46
-
12:38
-
11:10
-
10:29
-
09:10
-
01:55
Партнерский контент
Рекомендуем вам