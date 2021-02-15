Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Усман повторил достижение Нурмагомедова

Усман повторил достижение Нурмагомедова
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в полусредней весовой категории Камару Усман, который в минувшие выходные защитил пояс, победив Гилберта Бёрнса, повторил достижение чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова по продолжительности победной серии в промоушене. Усман, как и Нурмагомедов, выиграл 13 боёв подряд. Такая же победная серия есть у Жоржа Сен-Пьера, Макса Холлоуэя, Джона Джонса и Деметриуса Джонсона.

Рекорд принадлежит бразильцу Андерсону Силве, который с 2006 по 2012 год выиграл 16 боёв подряд в UFC.

Единственное поражение Усман потерпел в мае 2013 года. Его победил Хосе Касерес, бой проходил на турнире промоушена CFA. Всего на его счету 19 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и потерпел одно поражение.

«Он на мне лежал и с кем-то разговаривал параллельно». Боец UFC — о спарринге с Хабибом
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021