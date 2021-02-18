Брат Магомедшарипова прокомментировал подписание контракта с Bellator

Российский боец смешанных единоборств Хасан Магомедшарипов, младший брат бойца MMA Забита Магомедшарипова, прокомментировал подписание соглашения с промоушеном Bellator.

«Подписаться мне предложил Али Абдель-Азиз (менеджер. — Прим. «Чемпионата»). Сначала он скинул контракт Забиту, мы с командой его рассмотрели и решили подписать. Так будет лучше для меня.

Дебют запланирован на 2 апреля. Сейчас я открываю визу. Надеюсь, всё будет хорошо. Это новая платформа для меня. Будем следить за дивизионом, двигаться», — рассказал боец в интервью, размещённом в «инстаграме» Игоря Лазорина.

20-летний Магомедшарипов-младший дебютировал в смешанных единоборствах в декабре 2019 года. Последний поединок он провёл в декабре 2020 года, победив Михаила Тарханова техническим нокаутом. Всего на его счету пять боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал пять побед.