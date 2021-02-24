Александр Волков назвал главного соперника

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, рассказал, что своим главным соперником считает самого себя.

«Главный соперник — тот, кого вы видите в отражении зеркала. Если преодолеть себя, ни один противник в клетке не станет проблемой. Но это не так просто, как кажется со стороны. Не верите? Проверьте!» — написал Волков в «Инстаграме», прикрепив текст к своему фото перед зеркалом.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Александра Волкова.

«Саша, очень хорошо поднабрал в мощи. Отлично выглядишь. Ждём тебя с поясом в этом году!» — написал один из подписчиков в комментариях.

В последнем поединке Волков встречался с Алистаром Оверимом. Бой в тяжёлом весе между 32-летним Александром Волковым и 40-летним представителем Нидерландов Алистаром Оверимом завершился на третьей минуте второго раунда нокаутом от российского бойца.