Кормье: я не хочу видеть реванш Волков — Льюис

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье выразил мнение, что американскому тяжеловесу Деррику Льюису повезло в поединке с россиянином Александром Волковым, который состоялся в октябре 2018 года. Напомним, Льюис нокаутировал Волкова за несколько секунд до окончания поединка.

«Я не хочу видеть реванш Деррика с Волковым. Деррику повезло в первом бою.

Когда Деррик побил Волкова, он спас двух человек: себя от поражения и меня. Потому что меня тогда в любом случае попросили бы подраться в ноябре. Представь меня в одной клетке с Волковым! Или со Стипе Миочичем на коротком уведомлении! Я никогда бы не вышел против Стипе на коротком», — рассказал Даниэль Кормье в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.