«Не уверен, что он выкарабкается». Гаджиев — об алкоголизме А. Емельяненко

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о российском бойце MMA Александре Емельяненко. По мнению Гаджиева, Емельяненко вряд ли удастся избавиться от пристрастия к алкоголю.

«Скатился до плохого состояния, и сейчас я даже не уверен, что он из этого состояния выкарабкается. Для него клиника — это как курорт: он там отдыхает недели две, потом выходит и снова пьёт. Поэтому единственный сценарий для него — самому решить, что ему это нужно, а это уже вопрос характера. С каждым разом ему всё сложнее решиться на какой-то долгий безалкогольный трип.

Насколько я знаю, он пить уже несколько лет и не прекращал. Да, был момент, когда он находился в Грозном, какую-то часть времени он, видимо, не пил, находясь там, но в поединке с Исмаиловым Саша производил впечатление человека, который из алкогольного трипа не выходил. Это было видно по его бою с Магой.

Я же ему предложил с Минеевым подраться и думал, что дело дойдёт до боя с Минеевым по боксу, но, когда увидел его в бою с Магой, то понял, что там вообще о подготовке какой-то, о возможных поединках речь не идёт», — рассказал Гаджиев в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.