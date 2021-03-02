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Российский боец MMA Курданов подписал контракт с лигой кулачных боёв Bare Knuckle FC

Российский боец MMA Курданов подписал контракт с лигой кулачных боёв Bare Knuckle FC
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Евгений Курданов, известный под прозвищем Моряк, подписал контракт с лигой кулачных боёв Bare Knuckle FC. Об этом сообщает пресс-служба Gagarin Sports Management.

“Евгений Моряк Курданов подписал эксклюзивный контракт с ведущей лигой кулачных боёв Bare Knuckle FC. В ближайшее время станет известна дата дебюта спортсмена. Ждём ярких противостояний и больших побед!” — отмечается в сообщении пресс-службы Gagarin Sports Management в «Инстаграме».

Посмотреть пост можно в «инстаграме» gagarin_sm.

«Думаю, что скоро о Евгении Моряке узнает весь мир, сейчас мы ждём дату первого боя в организации BKFC и занимаемся визой спортсмена!» — добавил руководитель Gagarin Sports Management Артём Харланов.

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