Нурмагомедов: от боя с Макгрегором зависела вся моя карьера

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил, как победил бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора. В октябре 2018 года Нурмагомедов в бою с Макгрегором победил болевым приёмом в четвёртом раунде.

«Я игнорировал его выпады. В октагоне я показал, что нельзя просто трепать языком. Надо подтверждать слова делами, чего не смог сделать мой соперник. Было очень здорово победить его, потому что некоторые думали, что Конор непобедим.

Было сказано очень много. Вся моя карьера зависела от этого боя. Когда я победил, с моих плеч словно свалилась гора. Не думаю, что можно описать это двумя словами. Я желаю, чтобы каждый сам это почувствовал», — приводит слова Нурмагомедова Esquire.