Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о возможном возобновлении карьеры

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, вернётся ли он в спорт.
«Я думаю, что только время ответит на этот вопрос. Посмотрим», — приводит слова Нурмагомедова Esquire.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
Нурмагомедов в третий раз защитил титул. В предыдущих двух поединках он досрочно победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона промоушена Дастина Порье.
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