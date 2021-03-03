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Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о возможном возобновлении карьеры

Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о возможном возобновлении карьеры
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, вернётся ли он в спорт.

«Я думаю, что только время ответит на этот вопрос. Посмотрим», — приводит слова Нурмагомедова Esquire.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Нурмагомедов в третий раз защитил титул. В предыдущих двух поединках он досрочно победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона промоушена Дастина Порье.

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