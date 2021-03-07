Онлайн-трансляция боя Пётр Ян — Алджамейн Стерлинг

В ночь с 6 на 7 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 259. В его основном карде выступит российский чемпион лиги в легчайшем весе Пётр Ян, который будет защищать титул от посягательств американца Алджэмейна Стерлинга.

Ещё один россиянин Ислам Махачев встретится с Дрю Добером. Россиянин Аскар Аскаров, представляющий наилегчайший дивизион, сразится с экс-претендентом на титул Джозефом Бенавидесом. Отметим, россиянин провалил взвешивание перед схваткой, не сумев сбросить 900 граммов, и, скорее всего, будет оштрафован.

В главном событии шоу выступит чемпион лиги в полутяжёлом весе Ян Блахович и чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 259.