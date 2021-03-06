UFC 259: Ян — Стерлинг. Пётр, Россия ждёт победы, не подведи! LIVE!

7 марта 2021 года в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 259 российский чемпион в легчайшем весе Пётр Ян будет будет проводить первую защиту пояса. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию боя. Соперником Немилосердного станет американец Алджэмейн Стерлинг.
В главном событии встретятся чемпион полутяжёлого дивизиона Ян Блахович и Исраэль Адесанья — обладатель чемпионского титула в среднем весе. Кард включает в себя ещё один чемпионский бой за звание чемпионки в полулёгком дивизионе Аманда Нуньес — Меган Андерсон. Состоится и долгожданное возвращение Ислама Махачева.
Где смотреть онлайн трансляцию боя Ян – Стерлинг
Трансляция главного карда начнётся в 6:00 по московскому времени и будет доступна на UFC Fight Pass, канале UFC ТВ и видеосервисах Wink и more.tv.
Кроме того, телеканал «РЕН ТВ» в прямом эфире покажет все три титульных боя на UFC 259, включая поединок Петра Яна и Алджамэйна Стерлинга.
Стерлинг: Ян столкнётся с прессингом в стиле Хабиба
Алджамейн Стерлинг рассказал, что будет бороться Петром Яном в стиле чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Думаю, он ещё никогда не сталкивался с настоящим прессингом в стиле Хабиба, когда его затаскивают в партер. И это изменит темп боя. Он может попытаться остановить тейкдауны ударами, но мне нужен только один перевод. Даже если он остановит сто моих попыток, сто первая окажется удачной, и я его переведу.
Этого парня ждёт долгий вечер. Я искренне в это верю. Понимаю, что он может потрясти меня в стойке, так что мне нужно держать руки выше. Но этот вечер сложится для него не лучшим образом», — рассказал Стерлинг в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.
Во сколько начнётся бой Пётр Ян – Алджамейн Стерлинг на UFC 259
Бой Пётр Ян — Алджамейн Стерлинг начнётся 7 марта 2021 года не ранее 6:30 по московскому времени. Главное событие турнира, в котором встретятся чемпион полутяжёлого дивизиона Ян Блахович и обладатель пояса в среднем весе Исраэль Адесанья. Бой за звание чемпиона в полутяжёлом весе начнётся не ранее 07:30 мск.
Пётр Ян: мы, сибиряки, падать не привыкли! Видео
«Я никогда не забываю откуда я родом, какой путь проделал, чтобы оказаться здесь, помню свою первую большую победу. Говорят, чем выше поднимаешься, тем больнее падать, но мы, сибиряки, падать не привыкли!» — сказал Пётр Ян в видео, опубликованном в «инстаграме» бойцовского клуба «Архангел Михаил».
Полный кард турнира UFC 259
Основной кард
Ян Блахович (ч) — Исраэль Адесанья
Аманда Нуньес (ч) — Меган Андерсон
Пётр Ян (ч) — Алджэмейн Стерлинг
Ислам Махачев — Дрю Добер
Тиаго Сантос — Александр Ракич
Предварительный кард
Доминик Круз — Кейси Кенни
Сонг Ядонг — Кайлер Филлипс
Джозеф Бенавидес — Аскар Аскаров
Рожерио Бонторин — Кай Кара Фрэнс
Ливия Соуза — Аманда Лемос
Ранние прелимы
Тим Эллиотт — Джордан Эспиноза
Кеннеди Нзечакву — Карлос Ольберг
Шон Брэди — Джейк Мэттьюс
Урош Медич — Аалон Круз
Марио Баутиста — Тревин Джонс
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