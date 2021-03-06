UFC 259: Ян — Стерлинг. Пётр, Россия ждёт победы, не подведи! LIVE!

7 марта 2021 года в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 259 российский чемпион в легчайшем весе Пётр Ян будет будет проводить первую защиту пояса. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию боя. Соперником Немилосердного станет американец Алджэмейн Стерлинг.

«Очень неудобный соперник для Яна». Российский чемпион грозит американцу нокаутом Пётр бойко и шумно готовится к первой защите чемпионского титула в UFC. Стерлинг же подозрительно затаился.

В главном событии встретятся чемпион полутяжёлого дивизиона Ян Блахович и Исраэль Адесанья — обладатель чемпионского титула в среднем весе. Кард включает в себя ещё один чемпионский бой за звание чемпионки в полулёгком дивизионе Аманда Нуньес — Меган Андерсон. Состоится и долгожданное возвращение Ислама Махачева.