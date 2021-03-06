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Бой Пётр Ян — Стерлинг, прямая трансляция UFC 259, Блахович — Адесанья, Махачев — Добер. Онлайн боя Ян — Стерлинг

Бой Пётр Ян — Стерлинг, прямая трансляция UFC 259
Игорь Брагин
UFC 259: Ян — Стерлинг. Пётр, Россия ждёт победы, не подведи! LIVE!
Задиристый сибиряк проводит первую защиту титула чемпиона UFC. Все подробности турнира — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

7 марта 2021 года в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 259 российский чемпион в легчайшем весе Пётр Ян будет будет проводить первую защиту пояса. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию боя. Соперником Немилосердного станет американец Алджэмейн Стерлинг.

«Очень неудобный соперник для Яна». Российский чемпион грозит американцу нокаутом
Пётр бойко и шумно готовится к первой защите чемпионского титула в UFC. Стерлинг же подозрительно затаился.

В главном событии встретятся чемпион полутяжёлого дивизиона Ян Блахович и Исраэль Адесанья — обладатель чемпионского титула в среднем весе. Кард включает в себя ещё один чемпионский бой за звание чемпионки в полулёгком дивизионе Аманда НуньесМеган Андерсон. Состоится и долгожданное возвращение Ислама Махачева.

Где смотреть онлайн трансляцию боя Ян – Стерлинг Во сколько начнётся бой Пётр Ян – Алджамейн Стерлинг на UFC 259 Полный кард турнира UFC 259
Live Игорь Брагин

Где смотреть онлайн трансляцию боя Ян – Стерлинг

Трансляция главного карда начнётся в 6:00 по московскому времени и будет доступна на UFC Fight Pass, канале UFC ТВ и видеосервисах Wink и more.tv.

Кроме того, телеканал «РЕН ТВ» в прямом эфире покажет все три титульных боя на UFC 259, включая поединок Петра Яна и Алджамэйна Стерлинга.

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16:22 Игорь Брагин

Стерлинг: Ян столкнётся с прессингом в стиле Хабиба

Алджамейн Стерлинг рассказал, что будет бороться Петром Яном в стиле чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Думаю, он ещё никогда не сталкивался с настоящим прессингом в стиле Хабиба, когда его затаскивают в партер. И это изменит темп боя. Он может попытаться остановить тейкдауны ударами, но мне нужен только один перевод. Даже если он остановит сто моих попыток, сто первая окажется удачной, и я его переведу.

Этого парня ждёт долгий вечер. Я искренне в это верю. Понимаю, что он может потрясти меня в стойке, так что мне нужно держать руки выше. Но этот вечер сложится для него не лучшим образом», — рассказал Стерлинг в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.

16:21 Игорь Брагин

Во сколько начнётся бой Пётр Ян – Алджамейн Стерлинг на UFC 259

Бой Пётр Ян — Алджамейн Стерлинг начнётся 7 марта 2021 года не ранее 6:30 по московскому времени. Главное событие турнира, в котором встретятся чемпион полутяжёлого дивизиона Ян Блахович и обладатель пояса в среднем весе Исраэль Адесанья. Бой за звание чемпиона в полутяжёлом весе начнётся не ранее 07:30 мск.

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16:20 Игорь Брагин

Пётр Ян: мы, сибиряки, падать не привыкли! Видео

«Я никогда не забываю откуда я родом, какой путь проделал, чтобы оказаться здесь, помню свою первую большую победу. Говорят, чем выше поднимаешься, тем больнее падать, но мы, сибиряки, падать не привыкли!» — сказал Пётр Ян в видео, опубликованном в «инстаграме» бойцовского клуба «Архангел Михаил».

16:17 Игорь Брагин

Полный кард турнира UFC 259

Основной кард

Ян Блахович (ч) — Исраэль Адесанья
Аманда Нуньес (ч) — Меган Андерсон
Пётр Ян (ч) — Алджэмейн Стерлинг
Ислам Махачев — Дрю Добер
Тиаго Сантос — Александр Ракич

Предварительный кард

Доминик Круз — Кейси Кенни
Сонг Ядонг — Кайлер Филлипс
Джозеф Бенавидес — Аскар Аскаров
Рожерио Бонторин — Кай Кара Фрэнс
Ливия Соуза — Аманда Лемос

Ранние прелимы

Тим Эллиотт — Джордан Эспиноза
Кеннеди Нзечакву — Карлос Ольберг
Шон Брэди — Джейк Мэттьюс
Урош Медич — Аалон Круз
Марио Баутиста — Тревин Джонс

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