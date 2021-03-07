Нуньес победила Андерсон в первом раунде соглавного боя UFC 259

В соглавном бою турнира UFC 259, проходящего в Лас-Вегасе (Невада, США), представительница Бразилии Аманда Нуньес победила австралийку Меган Андерсон.

Для 32-летней Нуньес это была вторая защита пояса в полулегком весе. Она одержала победу над 31-летней соперницей в первом раунде. Нуньес выиграла 21 бой в ММА и 14 в UFC.

Ранее на турнире в рамках основного карда россиянин Пётр Ян нанёс американцу Алджэмейну Стерлингу запрещённый удар, был дисквалифицирован и лишён титула. Ислам Махачев в третьем раунде удушающим приёмом победил американца Дрю Добера, а Аскар Аскаров, представляющий наилегчайший дивизион, победил экс-претендента на титул Джозефа Бенавидеса единогласным решением.

В главном событии шоу выступит чемпион лиги в полутяжёлом весе Ян Блахович и чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья.