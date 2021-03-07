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Нуньес победила Андерсон в первом раунде соглавного боя UFC 259

Нуньес победила Андерсон в первом раунде соглавного боя UFC 259
Бокс/ММА / UFC 0
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В соглавном бою турнира UFC 259, проходящего в Лас-Вегасе (Невада, США), представительница Бразилии Аманда Нуньес победила австралийку Меган Андерсон.

Для 32-летней Нуньес это была вторая защита пояса в полулегком весе. Она одержала победу над 31-летней соперницей в первом раунде. Нуньес выиграла 21 бой в ММА и 14 в UFC.

Ранее на турнире в рамках основного карда россиянин Пётр Ян нанёс американцу Алджэмейну Стерлингу запрещённый удар, был дисквалифицирован и лишён титула. Ислам Махачев в третьем раунде удушающим приёмом победил американца Дрю Добера, а Аскар Аскаров, представляющий наилегчайший дивизион, победил экс-претендента на титул Джозефа Бенавидеса единогласным решением.

В главном событии шоу выступит чемпион лиги в полутяжёлом весе Ян Блахович и чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья.

UFC 2021. UFC 259, Лас-Вегас, США
Аманда Нуньес (W) - Меган Андерсон
07 марта 2021, воскресенье. 08:20 МСК
Аманда Нуньес
Окончено
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Меган Андерсон
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