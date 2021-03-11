Пётр Ян: Стерлинг избегает реванша со мной

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян прокомментировал поражение от Алджэмейна Стерлинга в поединке на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск.



«Конечно, он играл. Колено да, я попал, но оно немножко прошло и вскользь. Любой человек мог бы продолжить. Просто вы сами видели, как Стерлинг переиграл. Как ему было плохо, как кувыркался, не мог встать. После он пошёл и дал интервью спокойно, говорил, что всё забыл. Но на все вопросы отвечал, потом снова всё забыл, что за глупости.



Что касается его поведения после боя, фотографии с поясом, дуэль взглядов с Сехудо и так далее, это всё говорит о том, что он избегает боя со мной. Он не хочет боя со мной, понимает, что проиграл, и что во втором бою всё будет так, как и в первом.



Сейчас всё решение за руководством UFC. Но я сказал, что готов драться и через месяц, и через два. Меня и так лишили и пояса и разных моментов. Считаю, что обязательно нужен реванш, чтобы мы расставили все точки над i», — сказал Пётр Ян в интервью Ариэлю Хельвани.



Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. На момент остановки боя Пётр лидировал по выигранным раундам со счётом 2:1. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.