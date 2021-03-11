Диллиан Уайт: Поветкин не болел коронавирусом

Британский тяжеловес Диллиан Уайт считает, что временный чемпион мира по версии WBC Александр Поветкин в действительности не болел коронавирусом. По словам Диллиана, версия с заболеванием была лишь отговоркой, которая позволила получить больше времени для подготовки к бою.

«Поветкин не болел коронавирусом. Он просто хотел получить больше времени на подготовку. Невозможно вылечиться от коронавируса вот так, за одну ночь. Это какое-то чудесное исцеление. Но это бокс, я уже привык к таким играм и трюкам.

Как бы то ни было, Поветкин на фото не выглядел как человек, который перенёс коронавирус. Он выглядел даже лучше, чем прежде. В любом случае, хорошо, что бой состоится. Больше никаких переносов. Мы готовы к рок-н-роллу", — приводит слова Уайта The Sun.

Напомним, повторный бой Поветкина и Уайта уже неоднократно переносили. Сейчас ожидается, что они встретятся 27 марта. В первом поединке россиянин нокаутировал Диллиана.