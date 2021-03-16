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Якубов и Сайтмела проведут бой за титул WBC International

Якубов и Сайтмела проведут бой за титул WBC International
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Боксёр Академии единоборств РМК Мухаммад Якубов (16-0) готовится провести четвёртую защиту титула WBC International, которым он владеет уже три года. 27 марта в Екатеринбурге его ждёт бой против непобеждённого претендента из Южной Африки Лунги Сайтмелы (13-0).

Последний бой Якубова прошёл ровно год назад — единогласным решением судей он одержал победу над экс-чемпионом мира WBC Томасом Рохасом из Мексики. Несмотря на успех, пауза затянулась — из-за пандемии коронавируса боксёру долго не могли подобрать следующего соперника, и только сейчас Всемирный боксерский совет дал новое имя.

Бой пройдёт в карде турнира RCC Boxing Promotions на арене Академии единоборств РМК. Шоу возглавит отборочный бой WBC Евгения Тищенко и Табисо Мчуну, а Татьяна Зражевская и Эстрелла Вальверде проведут поединок за титул чемпионки мира WBC.

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