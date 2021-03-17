Поветкин ответил Уайту, который не верит в то, что Александр болел коронавирусом

Обладатель титула временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Александр Поветкин ответил на выпады Диллиана Уайта, который не верит в то, что россиянин переболел коронавирусом, из-за чего их поединок пришлось переносить.

«Это его личное мнение, что я могу ему ответить? Были какие-то обвинения в мой адрес — якобы что я не болел коронавирусом. У меня все бумаги официальные имеются. Думаю, что моё руководство и мои менеджеры готовы их показать и предоставить, если нужно. Мне скрывать нечего.

Если он захотел, то пусть говорит. Он вообще любит поговорить. Это его дело. Пошёл ли перенос боя на пользу ему? Конечно, есть такое мнение, что чем больше отдохнешь после нокаута, тем лучше. Мне трудно судить. Он вообще заявляет, что нокаута не было. Что тут поделаешь? Так бывает. Он был готов к бою, да, а что я могу сделать? Это не мне решать, это решать комиссии, судьям, промоутерам, но не мне», — приводит слова Поветкина издание «Известия».

Поединок Александра Поветкина с Диллианом Уайтом состоится 27 марта.